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İnegöl'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil kamyona çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Yenice köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Melih A. (44) yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Mahsun A. idaresindeki 63 VK 915 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Berat A. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Berat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa Güncel trafik İnegöl bursa Kaza

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