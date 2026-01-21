Haberler

Kırılan cam bileğini kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto kaportacıda çalışırken cam kesen 16 yaşındaki çırak, ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir oto kaportacıda meydana gelen olayda kolunu cam kesen çırak ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Metal Sanayi 9. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto kaportacıda meydana geldi. Çırak E.D. (16), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu cama çarptı. Kırılan cam çocuğun sol bileğini kesti. Kanlar içinde kalan E.D. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
