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Seyir halindeyken fenalaşan motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı

Seyir halindeyken fenalaşan motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarparak ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken fenalaşan motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet A. (46) yönetimindeki 16 CBM 815 plakalı motosiklet, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde 16 AJV 225 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne oradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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