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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet yön levhası ve kaldırıma çarptı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön levhası ve kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Fatih K. (34) idaresindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet önce yol kenarında bulunan yön levhasına, ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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