İnegöl'de Motosiklet Kazası: Muhtar 3 Kez Ameliyat Oldu

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Muhtar 3 Kez Ameliyat Oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle kaza geçiren Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletiyle kazaya karışan ve 3 kez beyin ameliyatı geçiren muhtarın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaza 15 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklete, kavşaktan Gürbüz sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A.(32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek sürüklenirken başını kaldırıma çarpan Muhtar ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Muhtar yoğun bakıma alındı.

Ameliyat oldu

Beyin kanaması bulunan Muhtar 3 kez operasyon geçirdi. Muhtarın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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