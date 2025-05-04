İnegöl'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Berat Ç.(20) yönetimindeki 16 BLL 711 plakalı motosiklet, önünde seyreden sürücü Müslüm E.(45) yönetimindeki 16 BIL 801 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre N.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa