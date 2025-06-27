İnegöl'de Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı. İki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden Muhammed D. (18) yönetimindeki 16 BJB 684 plakalı motosiklet ile Şaban Y. (47) yönetimindeki 16 BOE 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BOE 532 plakalı motosikletteki yolcu Erdem Y. (15) ile diğer motosikletteki yolcu Hamza B. (18) yaralandı. Şaban Y.'nin sağ el işaret parmağının bir kısmı da koptu. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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