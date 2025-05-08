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İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin otomobille çarpışması sonucu 17 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer P. (17) yönetimindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden sokağa dönüş yapan Abdülcebbar E. (26) yönetimindeki 16 KKR 98 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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