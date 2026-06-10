Bursa'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak ile Diriliş Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Muharrem Y. (30) idaresindeki 16 BTB 395 plakalı motosiklet, Mustafa A. (20) yönetimindeki 16 BSE 480 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı