İnegöl'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs bariyerlere çarptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hayrettin D.(51) yönetimindeki 20 LM 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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