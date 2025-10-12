Haberler

İnegöl'de Kuaföre Yumurtalı Saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapalı bir kuaförün camına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 5 adet yumurta atıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri araştırma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, kapalı olan kuaförün camına 5 adet yumurta attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför önünde gece saatlerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen şahıs, yanında getirdiği yumurtaları kapalı durumdaki kuaförün camına fırlattı.

Saldırı sonrası camda kirlenme meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Kuaför sahibi sabah iş yerine geldiğinde durumu fark ederek polise haber verdi. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şahsın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
