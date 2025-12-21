Uçurumdan yuvarlanan otomobilden 3 kişi sağ çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlanırken, içerisindeki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (19) yönetimindeki 16 BFY 597 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Taklalar atıp ağaca çarparak duran otomobil de sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan B.A.(19) ve R.Ç.(18) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA