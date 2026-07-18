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Bursa'da feci kaza : 2 yaralı

Bursa'da feci kaza : 2 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kotrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali B. (20) yönetimindeki 34 MPS 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç refüjü geçip aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters durdu.

Kazada sürücü Mehmet Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan Nurdane Ç. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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