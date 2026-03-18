Bursa'da otomobil direğe çarptı, 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçe merkezinden sanayi bölgesine doğru seyir halinde olan Hüseyin B. (30) yönetimindeki 16 Y 6368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarptı.
Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA