Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Şehmuz G. (42) yönetimindeki 16 AKT 483 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu virajda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Levent G. (50) yaralandı. Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
