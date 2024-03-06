İnegöl'de kontrolden çıkan kamyon orta refüje devrildi, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyon orta refüje devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Sıddık Y. (47) idaresindeki 27 AFM 403 plakalı temizlik malzemesi yüklü kamyon, Yeniköy Mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon bariyerlere çarpıp orta refüje devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, kamyon kasasındaki malzemeler yola saçıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA