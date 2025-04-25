İnegöl'de Kolonya İçen Adam 5 Gün Süren Yaşam Mücadelesi Sonrası Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içen adam, 5 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybetti.

Olay, 20 Nisan Pazar günü 18.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Enver Ali (61) iddiaya göre 19 Nisan günü kolonya içti. Kolonya içip evine giden adam fenalaşmaya başladı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan adam olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşadı. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver Ali, ilk müdahale sonrası bilinci kapalı şekilde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren adam, hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA