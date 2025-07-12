İnegöl'de Kereste Deposu İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Kereste Deposu İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kereste deposunda düşme sonucu ağır yaralanan işçi Salih Keskin, hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana gelen olayda kerestelerin üzerinden düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu yanında faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana geldi. İşçi Salih Keskin(61), dengesini kaybederek kerestelerin üzerinden düştü. Boynu kırılarak ağır yaralanan adamı çalışanlar yerde hareketsiz halde buldular. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine yatırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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