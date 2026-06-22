Kemer ve ıstakalarla birbirlerine saldırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların kemer ve okey ıstakalarıyla birbirlerine saldırdığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederek son verdi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan arbedede taraflar tekme, yumruk, kemer ve okey ıstakalarıyla birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen ekipler, kavgaya karışan şahısları ayırarak olayın daha da büyümesini önledi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların kemer ve cadde üzerindeki kıraathaneden alınan ıstakalarla birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı