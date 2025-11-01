Haberler

İnegöl'de Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

İnegöl'de Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan anne Ebru Coşkun ve kızı Zeynep Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Enes A. tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada anne ve kızının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Taner C. (60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C. (56), Ebru Coşkun (51) ve Zeynep Coşkun (23) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne Ebru Coşkun ile kızı Zeynep Coşkun ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Ebru Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Coşkun da bugün saat 14.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Enes A. (23), koltuk değneğiyle adliyeye sevk edildi. Kamyonetin sürücüsü, mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
