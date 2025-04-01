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İnegöl'de Kayıp Genç Parkta Cansız Bedeni Bulundu

İnegöl'de Kayıp Genç Parkta Cansız Bedeni Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Hüseyin Keskin'in cesedi, bir parkta bulundu. Keskin, 4 gün önce evinden ayrılmıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan Kütahya'nın Domaniç ilçesi nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki gencin bir parkta cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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