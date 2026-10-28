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İnegöl'de kaygan yolda otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

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İnegöl'de kaygan yolda otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
İnegöl'de kaygan yolda otomobil bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Yenice Köprülü Kavşağı'nda bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden gelen Abdulsamet S. (25) yönetimindeki 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşakta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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