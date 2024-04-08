İnegöl'de kavga eden Suriye uyruklu kaçak göçmenler yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden Suriye uyruklu kaçak göçmenleri yakaladı. Şahısların il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'taki bir evde meydana geldi. Polis ekipleri söz konusu adreste kavga olduğu ihbarını aldılar. Olay yerine giden ekipler, kavgayı ayırdıktan sonra 7 şahsın sorgulamasını yaptı. Yabancı uyruklu şahısların kaçak göçmen oldukları tespit edildi. 7 göçmen gözaltına alınırken, şahısların il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi. - BURSA