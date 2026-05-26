Kamyonetten düşen demir kafes faciaya davetiye çıkardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen dev demir kafes, faciaya davetiye çıkardı. Karayoluna düşen kafes, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kazaya neden olmadan yol kenarına kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasında bulunan büyük demir kafes, bir anda yerinden çıkarak karayoluna düştü.

Karayoluna düşen dev kafes nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte kısa süreli panik oluştu. O sırada bölgede bulunan 3 vatandaş, yoldaki kafesi fark ederek hemen harekete geçti. Vatandaşlar, ağır demir kafesi sürükleyerek yol kenarına taşıdı. Yapılan müdahale sayesinde kaza önlenmiş oldu. Trafik kısa sürede normale döndü. Kafes, düştüğünü fark edip olay yerine gelen araç sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı