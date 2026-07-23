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Kamyonet tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı

Kamyonet tarlaya uçtu: Sürücü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastik patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyonet tarlaya savruldu. Kazada sürücü hafif yaralandı, ayakta tedavi edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonetin tarlaya savrulduğu kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ağaç İşleri Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 16 KRM 96 plakalı kamyonetin, iddiaya göre sol ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağındaki tarla alana uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü Mustafa K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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