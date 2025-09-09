Haberler

İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi Kıran Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail G.(51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A.(62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Hayriye G.(67), Halil G.(69) ve Fatma G.(19) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
