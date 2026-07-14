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Kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı

Kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir site inşaatında devrilen kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir site inşaatında devrilen kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi 448. Sokak'ta yapımı süren 7 katlı site inşaatının çatısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vinç yardımıyla çatıya çıkarılan istif halindeki kiremitler henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek çatıda çalışan işçilerin üzerine düştü. Kiremitlerin altında kalan Abdulkadir G. (20) ile Ali E. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kiremitlerin altından çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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