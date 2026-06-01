İnegöl'de inşaatta feci ölüm: Oğlunun gözü önünde 4. kattan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman inşaatında çalışan duvar ustası İhsan Uras, 4. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden apartman inşaatında meydana gelen iş kazasında, 4'üncü kattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerindeki yapımı süren apartman inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, duvar ustası İhsan Uras (57), inşaatın 4'üncü katında malzeme taşımak amacıyla kullanılan seyyar yük asansörünü kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen usta ağır yaralandı.

Kazanın, oğlu Tolga U.'nun gözleri önünde yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İhsan Uras hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geliş sebebi ve iş güvenliği tedbirlerine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

