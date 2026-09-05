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İnegöl'de Korkutan Kaza: 3 Yaralı

İnegöl'de Korkutan Kaza: 3 Yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Umut U. (19) idaresindeki 16 KIV 03 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da savrulma meydana geldi.

Kazada, sürücüler Umut U. ve Yakup Ç. ile 16 AJN 966 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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