Haberler

Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Sufi E. ve Burak P. birbirlerini bıçaklarken, Burak P. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş olan Sufi E. (16) ile Burak P. (16) arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki genç yanlarındaki bıçaklarla birbirlerini yaraladı. Kavgada Sufi E. kolundan, Burak P. ise karnından bıçaklandı. Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Burak P., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Gelen o ihbar sonu oldu! Genç işçiden hayatının baharında acı haber

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor

Karadeniz karıştı! 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil