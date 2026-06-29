Haberler

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan duran hafif ticari araçta bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atarak yan duran hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. OSB'den İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet B. (54) yönetimindeki 16 NJ 245 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Yan duran araçta yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGamze Yıldız:

Böyle hadsiz hareketler yazık ya, arabaya biraz saygı gösterilse insanlar ölmez!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeyhun Tekin:

Yine takla mı, ne kadar da tehlikeli şeyler yaşıyor insanlar!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsen Kılıçarslan:

Yine direksiyon hakimiyeti kaybolması diyorlar da, acaba araçtan bir bakım sorunu mu var yoksa şoför ne yapıyordu o sırada belli değil. Her zaman böyle haberler çıkıyor ama asıl sorunun ne olduğu araştırılmıyor. Umarım adamın iyiliği için tedavi düzgün gider ama bu tür kazalarda yapılması gerekenler hep gözden kaçırılıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek
Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

Küçük kız, annesini korkunç şekilde öldürdü