İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm ürünleri henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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