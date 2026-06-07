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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki bir kişi bacağından yaralandı. Şüpheli kaçarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi 160. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen kişi, 23 yaşındaki Ömer M.'yi sağ bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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