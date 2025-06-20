İnegöl'de Fabrikada Yemekten Zehirlenme Olayı

İnegöl'de Fabrikada Yemekten Zehirlenme Olayı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir koltuk fabrikasında çalışan yaklaşık 30 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikada çalışan yaklaşık 30 işçi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (2.OSB) faaliyette bulunan bir koltuk fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 30 işçinin öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı.

Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, burada tedavi altına alındı. İşçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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