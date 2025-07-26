İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika çatısından düşerek ağır yaralanan 39 yaşındaki işçi Turgay Genç, 2 gün hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda fabrika çatısından düşerek ağır yaralanan işçi 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olay 23 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Cadde üzerinde bulunan kullanılmayan fabrikanın demir çatısında meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan işçi Turgay Genç(39) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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