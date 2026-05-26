Eski eşinin evine molotofkokteyli atan şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı eve molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, şüphelinin üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı evi, molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay; gece saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.'nun (43) yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı. Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.

Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan kombinin de patladığı öğrenildi. Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, "Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim" dediği öğrenilen şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin üzerinde ayrıca ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
