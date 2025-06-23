İnegöl'de Ebabil Kuşu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıya sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İnegöl Fatih Mahallesi Özbey Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin çatısında meydana geldi. Ev sakinleri, çatıdaki yağmur suyu kanalından kuş sesi geldiğini fark etti. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yağmur suyu tahliye kanalını kontrol etti. Yapılan çalışmada ebabil kuşunun saçağa sıkıştığı tespit edildi. Titiz bir çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılan kuş, zarar görmeden kurtarıldı.

Kurtarılan kuş doğaya salınırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - BURSA