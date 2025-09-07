Haberler

İnegöl'de Düğün Yemeğinden Zehirlenme Skandalı

İnegöl'de Düğün Yemeğinden Zehirlenme Skandalı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğünde sunulan tavuklu pilav nedeniyle 21 davetli hastaneye kaldırıldı. Davetliler mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün evinde yenilen tavuklu pilavdan yaklaşık 21 davetli zehirlenerek hastanelik oldular.

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi. Düğünün ardından saat 01.00 sıralarında damadın ailesi katılanlara tavuklu pilav ikram etti. Yemeği yiyen davetliler 2 saat sonra mide bulantısı ve kusma rahatsızlığı yaşadılar. Fenalaşan davetliler İnegöl Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındılar. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
