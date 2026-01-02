Haberler

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün direğe çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada direğe çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy mahallesinde seyir halinde olan Ramazan K. yönetimindeki 16 BCF 116 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Ramazan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor