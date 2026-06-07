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Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı

Parktaki gençlere pompalı tüfekle saldırdı: 10 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk parkında gençlere pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında bulunan gençlere pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 10 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen Ö.Ç. (18), parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç. (17), Ahmet Ç. (18), O.Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), B.V. (15), Y.S. (13), D.Ç. (13) ve M.U. (16), olay yerine gelen ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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