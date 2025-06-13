İnegöl'de Çocuğun Parmağı Çeşme Ağına Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parmağı çeşme aynasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi 725. Sokakta bulunan evde meydana geldi. Evde oyun oynayan 5 yaşındaki A.C, yerde bulduğu çeşme arkası musluk aynasının ortasındaki deliğe parmağını soktu. İşaret parmağı sıkışan çocuk, ailesi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste doktorların uğraşına rağmen demir çıkarılamayınca İnegöl İtfaiyesine haber verildi. Acil Servise gelen itfaiye ekipleri, demiri spiral ile keserek çıkardılar. Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi. - BURSA