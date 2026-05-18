Haberler

İnegöl'de enseden bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı

İnegöl'de enseden bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 ay önceki halı saha maçındaki faul tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ensesinden yaralandı. Şüpheli ve ağabeyi polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi ensesinden bıçaklayan şüpheli ve ağabeyi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile birlikte Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan faul tartışması nedeniyle husumet oluştu. Cadde üzerinde karşılaşan iki şahıs arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H. ve ağabeyi Muhammed H. (28), Kuteybe M.'yi darbedip ensesinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, bıçağın atardamara isabet etmesine 1 milim kaldığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli Hasan H. ve ağabeyini kovalamaca sonucu kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Sergen'den Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı