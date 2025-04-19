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İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dernek lokalinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Lokalde bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dernek lokalinde müşteriler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay, saat 21. 00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde meydana geldi. Metin G. ile Sebahattin U. arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G., bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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