Haberler

Baraj gölündeki büyükbaş hayvan ölüsü ekipleri alarma geçirdi

Baraj gölündeki büyükbaş hayvan ölüsü ekipleri alarma geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda sular içinde bulunan büyükbaş hayvan ölüsü, bulaşıcı hastalık riskine karşı ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye botla sudan çıkardığı hayvanı imha ederken, ölüm nedeni ve sahibinin tespiti için inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda sular içerisinde görülen büyükbaş hayvan ölüsü üzerine ekipler alarma geçti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, kötü kokular gelen baraj sularında telef olmuş bir hayvan bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bulaşıcı hastalık riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hayvan ölüsünün bulunduğu noktada inceleme yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri bot yardımıyla baraja girerek hayvan ölüsünü sudan çıkardı. Daha sonra iş makinesiyle açılan çukura gömülen hayvan, gerekli işlemler uygulanarak imha edildi.

Hayvanın ölüm nedeni ve herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekipler, baraja atılan hayvanın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? 'Çifte standart' iddialarına yanıt geldi

Skandal sözlere soruşturma başlatıldı mı? Resmi yanıt geldi
Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! Kabul ettiler
Kanser hastası babayı yıkan haber: İki çocuğunu yan yana defnetti

Kanser hastası babayı yıkan haber
Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti

Samimi halleri çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncudan itiraf geldi
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!