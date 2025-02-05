İnegöl'de Avukatlara Silahlı Saldırı: Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Bursa Barosu üyesi Av. Mustafa Furkan Soydan ve eşi Av. İrem Beklen Soydan'a avukatlık görevlerini yaptıkları sırada İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmakta olduğu İnegöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar verildi. Sanık, 20 yıl hapis ile cezalandırıldı.

Olay, 27 Ocak 2023'te İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yanında çalıştırdıkları Özlem A.'nın boşanma avukatlığını yapan Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan, mal paylaşımı için İnegöl Tapu Müdürlüğüne gitti. Kuruma Özlem A.'nın eşi Ekrem A. (45) da geldi. Tapuda davacıların üzerine olan mallara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara kurşun yağdırdı. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden avukat Mustafa Furkan Soydan ve avukat eşi İrem Soydan yaralandı. Yaralı avukatlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karar açıklandı

Yaşanan olay sonrası mahkeme heyeti tarafından sanık Ekrem A. hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten 16 yıl, silahla yaralamadan 1 yıl 5 ay ve 6136 sayılı yasaya muhalefetten 5 yıl 500 gün ceza verildi ve sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bursa Barosu'ndan yapılan açıklamada, kamu görevi yapan avukatlara yönelik saldırıların her daim en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele etmeye, meslektaşlarının yanında olmaya devam edecekleri bildirildi. - BURSA