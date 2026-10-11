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İnegöl'de 78 yaşındaki adam evinde hareketsiz bulundu, saatler önce öldüğü belirlendi

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İnegöl'de 78 yaşındaki adam evinde hareketsiz bulundu, saatler önce öldüğü belirlendi
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İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki adam, komşuları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri adamın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 78 yaşındaki adam, komşuları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Fahrettin Oral'dan (78) haber alamayan komşuları, merak ederek evine girdi. İçeride yaşlı adamı hareketsiz halde bulan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fahrettin Oral'ın saatler önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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