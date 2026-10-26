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İnegöl'de 30 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı yakalanıp tutuklandı

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İnegöl'de 30 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı yakalanıp tutuklandı Haber Videosunu İzle
İnegöl'de 30 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı yakalanıp tutuklandı
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Bursa İnegöl'de 6 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan zanlı, ormanlık alandaki bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan E.Ç.'nin (23) ormanlık alanda bulunan bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Şahsın saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, harekete geçerek bağ evine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan E.Ç., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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