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Üzerine kaynar çay dökülen çocuk hastaneye kaldırıldı

Üzerine kaynar çay dökülen çocuk hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki Alparslan Ç., masa üzerindeki sıcak çay dolu bardağa dokununca üzerine kaynar çay döküldü. İkinci derece yanıklarla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine kaynar çay dökülen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Alparslan Ç., masa üzerindeki sıcak çay dolu bardağa dokununca, bardaktaki sıcak çay üzerine döküldü. Acılar içinde ağlayan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk muayenede vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen Alparslan Ç., acil serviste tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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