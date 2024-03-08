Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de 2 Katlı Bina Alev Alev Yanarken 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bina alev alev yanarken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Safir Sokak numara 7 adresinde bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Sevim S. (81) ile Kenan U. (18) ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa İtfaiye Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title