İnegöl Aile Sağlığı Merkezi İçin Bağış Protokolü İmzalandı
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesindeki aile sağlığı merkezi için bağış protokolünü imzaladı ve projeye destek veren Selçuk Armağan'a teşekkür etti.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde yapımı Selçuk Armağan tarafından üstlenilen "İnegöl Öznur Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi" için hazırlanan bağış protokolünü imzaladı.
İmza törenine; Selçuk Armağan, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katıldı.
Vali Ayyıldız, projeye verdiği destekten dolayı Selçuk Armağan'a teşekkür ederek, imzalanan protokolün İnegöl'e hayırlı olmasını diledi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa